اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس فجراً.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في مدينة القدس، وفتّشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل أن تعتقله".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني أكثر من مرة، في وقت استمرّ فيه منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي تَعرَّض للاعتقال عدة مرات، من الدخول إلى الضفة الغربية.

في السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين من بلدة العيسوية وأبو ديس في القدس، وحوَّلتهم إلى مراكز للتحقيق.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مواطنَين اثنين من محافظة بيت لحم.