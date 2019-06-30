سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد منزل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي قبل اعتقاله، كما اعتقلت عدداً من المواطنين في مدينة القدس والضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية طالت وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية / AA
30 يونيو 2019

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس فجراً.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير الهدمي في مدينة القدس، وفتّشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل أن تعتقله".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني أكثر من مرة، في وقت استمرّ فيه منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي تَعرَّض للاعتقال عدة مرات، من الدخول إلى الضفة الغربية.

في السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين من بلدة العيسوية وأبو ديس في القدس، وحوَّلتهم إلى مراكز للتحقيق.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مواطنَين اثنين من محافظة بيت لحم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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