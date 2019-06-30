سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 30 يونيو/حزيران 2019
ملفا منظومة S-400 ومقاتلات F-35 يستحوذان على لقاء أردوغان وترمب / AFP Archive
30 يونيو 2019

أهم الأحداث:

منظومة S-400 ومقاتلات F-35 تستحوذان على لقاء أردوغان وترمب، والمجلس العسكري بالسودان يحذر المعارضة حول مسيرات الأحد.

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منظومة S-400 ومقاتلات F-35 يستحوذان على لقاء أردوغان وترمب

استحوذ ملفا شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية، وتسلمها مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة على محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، التي اختتمت السبت في اليابان. [الأناضول]

وعقب محادثاتهما، أدلى الزعيمان بتصريحات للصحافة، ركزت على الملفين، حيث أكّد ترمب أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "لم تتلقّ معاملة عادلة عندما طلبت شراء منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما". [الأناضول]

المجلس العسكري بالسودان يحذر المعارضة بشأن احتجاج مزمع الأحد

دعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية في الخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطلبه تسليم السلطة للمدنيين. [رويترز]

من جانبه قال المجلس العسكري في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء "ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا". مضيفاً "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تُزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة". [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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