بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية جولة مباحثات جديدة السبت في الدوحة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحركة.

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على تويتر أنّ الجولة السابعة من المباحثات بين ممثلي الولايات المتحدة والفريق التفاوضي لحركة طالبان بدأت في الدوحة.

وتأتي المباحثات في وقت تسعى فيه واشنطن لتحقيق اختراق قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في سبتمبر/أيلول، كما تهدف المباحثات إلى إنهاء أطول حرب أمريكية متواصلة منذ قرابة 18 عاماً.

وسيسفر الاتفاق المحتمل عن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان التي غزتها في العام 2001، في مقابل تعهد طالبان عدم تحويل البلاد لملاذ آمن للجماعات "الإرهابية".

وتركزت المحادثات في جولاتها السابقة على أربعة محاور هي مكافحة الإرهاب، ووجود القوات الأجنبية، والحوار بين الأفغان، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتصر طالبان على مغادرة القوات الأجنبية، كما ترفض التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابل.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إنهم يأملون التوصل لاتفاق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، التي تأجلت مرتين بالفعل ومقرر حالياً أن تجرى في سبتمبر/أيلول المقبل.

والثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان "قبل الأول من سبتمبر/أيلول"، وذلك أثناء أول زيارة يقوم بها إلى كابل منذ بدأت واشنطن محادثات السلام مع طالبان العام الماضي.