سياسة
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بوتين: اتصالاتنا مع تركيا أكثر من واشنطن حول سوريا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتصالاتنا مستمرة ومكثفة مع أصدقائنا الأتراك يومياً، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.
بوتين: اتصالاتنا مع تركيا أكثر من واشنطن حول سوريا
بوتين أكد أن اتصالات موسكو مستمرة ومكثفة مع الأتراك أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة / AA
29 يونيو 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتصالات بلاده مع تركيا حول الملف السوري، مستمرة بكثافة أكثر من الولايات المتحدة، وإن "الوضع تحت السيطرة".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأوضح بوتين "اتصالاتنا متواصلة على الأرض في مستوى جيد (في سوريا)، وأطلعت ترمب على التطورات الأخيرة".

وبيّن أنه تناول خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا.

واستطرد "اتصالاتنا مستمرة مع أصدقائنا الأتراك يومية ومكثفة، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة".

وأردف "لدينا معرفة بجميع الأحداث التي جرت، ونخوض معاً في جذر الأحداث، لا يمكنني الإفصاح عن بعض التفاصيل، ولكن الوضع تحت السيطرة".

من جهة أخرى، قال بوتين إنه أجرى لقاء "مفيداً" مع ترمب على هامش القمة، وإنهما تطرقا إلى البحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا، ومسألة فنزويلا، وادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى وجود تدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا يومياً، مضيفاً "أمّا نحن فإننا لا نصاب بهستيريا لإحداث ضجة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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