أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على مواصلة بيع المنتجات الأمريكية لشركة هواوي الصينية.

وحسب وكالة بلومبيرغ، قال ترمب في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين "يمكن للشركات الأمريكية أن تبيع معداتها لهواوي".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء في مايو/أيار الماضي، مما صعّب عليها مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال ترمب إن بلاده لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الصين ولن ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الحالي على الأقل، مؤكداً مواصلة المفاوضات مع الجانب الصيني.

وأشاد باجتماعه مع الرئيس الصيني قائلاً "الاجتماع مع الرئيس الصيني كان ممتازاً ومضت المحادثات بشكل جيد كما كان متوقَّعاً".

بدوره قال الرئيس الصيني إن "الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة".

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترت مؤخراً على خلفية تبادل فرض رسوم جمركية على واردات من الجانبين في ما بات يُوصَف بأنه "حرب تجارية" بين الجانبين.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسوماً على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، التي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويّاً، وردّت الصين باتخاذ إجراءات مماثلة وفرضت رسوماً على واردات أمريكية.

وكان ترمب تَعهَّد الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري.