سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 25 عنصر أمن في هجوم على مخفر شمالي أفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 25 عنصراً من قوات الحرس في مخفر شمالي البلاد، وقال نائب مجلس شورى الولاية إن مسلحي حركة طالبان استهدفوا مخفراً في منطقة "نهرين".
مقتل 25 عنصر أمن في هجوم على مخفر شمالي أفغانستان
استهدف مسلحو طالبان مخفراً للحرس في منطقة نهرين مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً من الحرس وإصابة 8 / AP
29 يونيو 2019

أعلنت السلطات الأفغانية السبت، مقتل 25 عنصراً من قوات الحرس، خلال هجوم لمسلحي حركة طالبان على مخفر في ولاية باغلان شمالي البلاد.

وقال نائب مجلس شورى باغلان محمد حنيف في تصريح صحفي، إن مسلحي حركة طالبان استهدفوا مخفراً للحرس في منطقة نهرين، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة 8 من عناصر الحرس في المخفر خلال الهجوم.

وأضاف النائب أن القوات الأفغانية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، فيما كان شهود عيان قالوا إن الهجوم أسفر عن مقتل 30 عنصراً من قوات الحرس، ولم تُصدِر حركة طالبان أي بيان حول الهجوم.

تأتي هذه الحادثة في ظل التحضير لانطلاق جولة محادثات جديدة بين ممثلين من الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر السبت، ضمن المساعي الأمريكية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفّذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us