أعلنت السلطات الأفغانية السبت، مقتل 25 عنصراً من قوات الحرس، خلال هجوم لمسلحي حركة طالبان على مخفر في ولاية باغلان شمالي البلاد.

وقال نائب مجلس شورى باغلان محمد حنيف في تصريح صحفي، إن مسلحي حركة طالبان استهدفوا مخفراً للحرس في منطقة نهرين، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة 8 من عناصر الحرس في المخفر خلال الهجوم.

وأضاف النائب أن القوات الأفغانية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، فيما كان شهود عيان قالوا إن الهجوم أسفر عن مقتل 30 عنصراً من قوات الحرس، ولم تُصدِر حركة طالبان أي بيان حول الهجوم.

تأتي هذه الحادثة في ظل التحضير لانطلاق جولة محادثات جديدة بين ممثلين من الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر السبت، ضمن المساعي الأمريكية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفّذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.