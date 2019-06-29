سياسة
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البيان الختامي لقمة العشرين: النمو الاقتصادي العالمي ضعيف بسبب التوترات
قال البيان الختامي لقمة العشرين، إن دول المجموعة ستعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وأحجم البيان عن تنديده بالسياسات الحمائية، ودعا إلى توفير مناخ تجاري "حر ونزيه وغير منحاز".
البيان الختامي لقمة العشرين: النمو الاقتصادي العالمي ضعيف بسبب التوترات
في البيان أحجم القادة المشاركون في القمة عن التنديد بالسياسات الحمائية، ودعوا بدلاً من ذلك إلى توفير مناخ تجاري "حر ونزيه وغير منحاز" / AP
29 يونيو 2019

قال البيان الختامي لقمة العشرين السبت، إن دول مجموعة العشرين ستعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من "تفاقم التوترات" التجارية والجيوسياسية.

وفي البيان الصادر في ختام القمة التي انعقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا غربيّ اليابان، أحجم القادة المشاركون في القمة عن التنديد بالسياسات الحمائية، ودعوا بدلاً من ذلك إلى توفير مناخ تجاري "حر ونزيه وغير منحاز".

وحذّر البيان أيضاً من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفاً في ظل "زيادة حدة التوترات" التجارية والجيوسياسية.

وأضاف القادة في البيان "نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفّاف ومستقر، يمكن التكهن به ويمكن معه إبقاء أسواقنا مفتوحة"، مؤكدين أهمية الإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهامها.

وأكّد قادة العشرين في بيانهم التزاماتهم المتعلقة بأسعار الصرف التي أعلنها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في مارس 2018، وأن السياسة النقدية ستستمرّ في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة، واستمرت أعمالها لمدة يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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