وول ستريت جورنال تقول إن الهجوم على أنبوب النفط بالسعودية انطلق من العراق، وأردوغان وترمب يجتمعان على هامش قمة العشرين ويؤكّدان استمرار التعاون.

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وول ستريت جورنال: الهجوم على أنبوب النفط بالسعودية مصدره العراق لا اليمن

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين، أن الهجمات التي تَعرَّض لها أنبوب نفط بالسعودية، مايو/أيار الماضي، مصدرها العراق لا اليمن، وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجمات حدثت بطائرات مُسيّرة، وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراقي على اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام بلاده قاعدة انطلاق جديدة لشنّ هجمات. [TRT عربي]

وقالت الصحيفة إنها لم تحصل على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن البلاد فيها كيانات مسلحة شيعية موالية لإيران، التي تواجه اتهامات بدعم الحوثيين في اليمن، وكان يُعتقد سابقاً أن الهجمات انطلقت من اليمن، حيث أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إلحاق أضرار بمنشآت نفطية في المملكة. [الأناضول]

أردوغان وترمب يجتمعان على هامش قمة العشرين ويؤكّدان استمرار التعاون

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين المنعقدة في اليابان، وأكد ترمب أن واشنطن تبحث عن حلول مختلفة وعادلة حول مسألة شراء تركيا أنظمة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي، مبيناً أن التعامل مع تركيا لم يكن عادلاً في عهد أوباما. [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي ثقته الكبيرة باستمرار التعاون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، بفضل الشراكة الاستراتيجية بينهما، وأشار إلى أهمية اجتماعه مع ترمب على هامش القمة. [الأناضول]