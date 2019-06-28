سياسة
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إصابة 50 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي غزة
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي خرجت شرقي قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 50 مواطناً فلسطينياً.
إصابة 50 فلسطينياً جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي غزة
المظاهرات تخرج كل جمعة بشكل سلمي على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ مارس/آذار 2018 / AA
28 يونيو 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 50 متظاهراً، بجراح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين المصابين، 19 شخصاً أصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح حالة بقية الجرحى. وأشارت إلى أنه من بين الإصابات، 8 مسعفين وصحفي.

وقد دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قمع مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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