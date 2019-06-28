أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 50 متظاهراً، بجراح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين المصابين، 19 شخصاً أصيبوا بالرصاص الحي، دون أن توضح حالة بقية الجرحى. وأشارت إلى أنه من بين الإصابات، 8 مسعفين وصحفي.

وقد دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قمع مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.