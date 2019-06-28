قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر عن استعداده لبدء حوار مع روسيا بشأن الاستقرار الإستراتيجي، ونزع السلاح، وتحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب اللذين التقيا خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان بحثا قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا منذ أواخر 2018.

واجتمع بوتين وترمب في أوساكا باليابان، الجمعة، في محادثات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين.

وكان هذا أول اجتماع رسمي وجهاً لوجه بين الزعيمين منذ قمة جمعتهما في هلسنكي في يوليو/تموز.

واستضافت مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها للعام الجاري.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.