سياسة
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جولات التحليق بالمناطيد تجذب اهتمام زوار كبادوكيا التركية
تجذب جولات التحليق عبر مناطيد الهواء فوق أجواء مدينة كبادوكيا التركية، المشهورة بتشكيلاتها الصخرية المميزة، أعداداً كبيرة من السياح.
جولات التحليق بالمناطيد تجذب اهتمام زوار كبادوكيا التركية
يستمتع المحلقون بالمناطيد، بمشاهدة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، أحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم / AA
28 يونيو 2019

تجذب جولات التحليق عبر مناطيد الهواء الساخن الطائرة فوق أجواء كبادوكيا التركية، المشهورة بتشكيلاتها الصخرية المميزة، أعداداً كبيرة من السياح.

ويستمتع المحلقون بالمناطيد، بمشاهدة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، أحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم، التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وهذه المداخن، هي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، تبدو شبيهة بعش الغراب، وتكونت طبيعياً، نتيجة لتأثير الرياح، والعوامل الجوية في الصخور البركانية، التي تحفل بها المنطقة.

وحسب وكالة الأناضول، قال رئيس غرفة المرشدين السياحيين في المنطقة يونس أونال، إن التحليق بالمناطيد من أبرز الأنشطة السياحية في المكان.

وأضاف أن المنطقة تعرف توافد أعداد كبيرة من السياح بشكل مستمر، لما تتمتع به من مؤهلات سياحية وطبيعية ساحرة.

ويحلق في سماء المنطقة، 150 منطاداً يومياً، ليشكل بذلك عرضاً بصرياً مميزاً، خصوصاً وقت غروب الشمس.

مصدر:AA
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