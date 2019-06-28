أكدت 6 دول أوروبية على الأهمية الكبيرة، للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وشددت كل من إسبانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا والسويد وسلوفينيا، في بيان مشترك، الجمعة، على أن الحفاظ على "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقعة مع إيران ومصادق عليها بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، يعد أمراً حاسماً لاستقرار المنطقة.

وأشار البيان إلى أنهم على دراية بمصاعب تنفيذ القسم الاقتصادي من الاتفاق، مضيفاً: "تم العمل سوياً مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجهاز خدمة العمل الأوروبي، والمفوضية الأوروبية من أجل تحقيق الاستقرار في القنوات التي تسهل التجارة المشروعة والمعاملات المالية مع إيران".

واعتبر البيان قناة اينستكس (آلية دفع خاصة) لتمكين التجارة مع إيران "أحد أهم المبادرات"، مشدداً على أهمية احترام إيران لأحكام وما ينص عليه الاتفاق النووي وتطبيقها.

وأنشأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، آلية إنستكس لتسهيل التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

ورغم إنشاء آلية إنستكس في يناير/ كانون الثاني الماضي إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، نتيجة للضغوط الأمريكية، ومن المزمع أن تشمل الآلية تجارة الأدوية والمواد الغذائية.