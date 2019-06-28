سياسة
2 دقيقة قراءة
13 مليون سائح يزورون تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019
أصدرت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الجمعة، بياناً، قالت فيه إن تركيا استقبلت 12 مليوناً و757 ألفاً و522 سائحاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 11.3% على عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
13 مليون سائح يزورون تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019
وزارة السياحة والثقافة التركية تقول إن قرابة 13 مليون سائح زاروا تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري / AP
28 يونيو 2019

استقبلت تركيا 12 مليوناً و757 ألفاً و522 سائحاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، الجمعة، أن عدد السياح ارتفع بنسبة 11.3% في الأشهر الخمسة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأوضح البيان أن تركيا استقبلت، في مايو/أيار الماضي، 4 ملايين و22 ألفاً و254 سائحاً.

وأشار إلى أن مواطني روسيا جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح في تركيا خلال مايو/أيار الماضي، بواقع 963 ألفاً و 359 سائحاً تبعهم مواطنو ألمانيا بـ410 آلاف و374 سائحاً. ثم بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ310 آلاف و4 سياح.

كما تصدر السياح الروس المرتبة الأولى في تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بواقع مليون و673 ألفاً و652 سائحاً.

وجاء السياح الألمان في المرتبة الثانية بواقع مليون و213 ألفاً و857 سائحاً، ثم السياح البلغار بـ982 ألفاً و717 سائحاً.

وتشهد تركيا إقبالاً كبيراً من السياح حول العالم، حيث زار نحو 40 مليون سائح المدن التركية المختلفة خلال العام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us