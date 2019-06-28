استقبلت تركيا 12 مليوناً و757 ألفاً و522 سائحاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، الجمعة، أن عدد السياح ارتفع بنسبة 11.3% في الأشهر الخمسة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأوضح البيان أن تركيا استقبلت، في مايو/أيار الماضي، 4 ملايين و22 ألفاً و254 سائحاً.

وأشار إلى أن مواطني روسيا جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح في تركيا خلال مايو/أيار الماضي، بواقع 963 ألفاً و 359 سائحاً تبعهم مواطنو ألمانيا بـ410 آلاف و374 سائحاً. ثم بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ310 آلاف و4 سياح.

كما تصدر السياح الروس المرتبة الأولى في تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بواقع مليون و673 ألفاً و652 سائحاً.

وجاء السياح الألمان في المرتبة الثانية بواقع مليون و213 ألفاً و857 سائحاً، ثم السياح البلغار بـ982 ألفاً و717 سائحاً.

وتشهد تركيا إقبالاً كبيراً من السياح حول العالم، حيث زار نحو 40 مليون سائح المدن التركية المختلفة خلال العام 2018.