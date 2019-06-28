أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنها قصفت مواقع تابعة للنظام السوري التي اعتدت على نقطة مراقبة تركية في إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد الخميس.

وقالت الوازرة، في بيان، إن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة قصفت بشكل مؤثر مواقع النظام الذي هاجم نقطة المراقبة التركية رقم 10، في منطقة خفض التصعيد عقب اعتدائه على النقطة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس، استشهاد جندي تركي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.

وصرحت الوزارة، في بيان، بأن قوات النظام السوري شنت هجوماً بقذائف المدفعية والهاون، يُعتقد أنه متعمد، على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب.

وأضافت أن رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها بأن الرد على الاعتداء "سيكون قاسياً".

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانا.