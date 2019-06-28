سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي السابق: كوشنر كان يدير السياسة الخارجية خلف ظهري
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أمام مجلس النواب الأمريكي، إن الدبلوماسية في السياسة الأمريكية كانت تدار خلف ظهره عندما كان في المسؤولية، مدللاً بأمثلة على قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية كانت تُتخذ من دون استشارته.
وزير الخارجية الأمريكي السابق: كوشنر كان يدير السياسة الخارجية خلف ظهري
تيلرسون: لم يكن هناك فهم حقيقي واضح لدور صهر ترمب كوشنر / AP
28 يونيو 2019

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون أمام مجلس النواب الأمريكي، إن مقابلة محرجة مع صهر الرئيس ترمب بمطعم في واشنطن كانت مثالاً على إدارة الدبلوماسية خلف ظهره عندما كان في الإدارة.

ووفقاً لنسخة من محضر جلسة استماع أمام رؤساء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أصدرت الأربعاء، صرح تيلرسون بأنه بالصدفة كان يتناول طعام الغداء عندما كان جاريد كوشنر ووزير الخارجية المكسيكي لويز فيدغاراي يتناولان وجبة في المطعم نفسه.

وأثناء شهادته في جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات الشهر الماضي، قال تيلرسون للجنة إن المسؤول المكسيكي "صُدم" لأن وزارة الخارجية لم تُستشر بشأن مناقشاته مع كوشنر.

وأوضح أن وضع كوشنر كان "وضعاً فريداً" بأن يكون صهر الرئيس مستشاراً للبيت الأبيض، قائلاً "لم يكن هناك فهم حقيقي واضح" لدوره.

ووصف الواقعة بأنها أحد "التحديات" التي واجهها خلال فترة 13 شهراً كوزير للخارجية والتي انتهت عندما عزله ترمب، فجأة في مارس/آذار 2018 بعد أشهر من الخلاف إذ وصفه ترمب في تغريدة له على تويتر بأنه "كسول وأبكم كالصخرة"، بعد أن صرح تيلرسون علناً بأن الرئيس "غير منضبط" ولا يرغب في قراءة تقارير موجزة.

مصدر:AP
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