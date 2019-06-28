سياسة
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متظاهرون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على مؤتمر المنامة
اقتحم متظاهرون عراقيون مبنى سفارة البحرين في العاصمة بغداد، احتجاجاً على استضافتها مؤتمر المنامة الذي يعد تنظيمه أولى الخطوات العملية في ما يُعرف بصفقة القرن.
متظاهرون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على مؤتمر المنامة
عشرات العراقيين يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على تنظيم مؤتمر المنامة / AA
28 يونيو 2019

اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على استضافة البحرين "مؤتمر المنامة".

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن عشرات المتظاهرين أضرموا النيران في العلم الإسرائيلي في ساحة السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتبروه "استهدافاً مباشراً للقضية الفلسطينية".

وبعد ساعة من الاقتحام، وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري على رأس قوة أمنية، لمتابعة إجراءات حماية السفارة البحرينية.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مبنى السفارة، وأبعدت المتظاهرين عنه.

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، يومي الثلاثاء والأربعاء، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

وعُني المؤتمر بالشق الاقتصادي لما يُعرف بـ"صفقة القرن"، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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