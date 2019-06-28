سياسة
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أردوغان يتبادل أطراف الحديث مع ترمب وبوتين وماكرون
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطراف الحديث، مع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا في إطار مشاركته في قمة العشرين التي انطلقت أعمالها في مدينة أوساكا في اليابان.
أردوغان يتبادل أطراف الحديث مع ترمب وبوتين وماكرون
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار  مشاركته في قمة العشرين التي انطلقت أعمالها في مدينة أوساكا في اليابان / AP
28 يونيو 2019

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطراف الحديث، الجمعة، مع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا في إطار مشاركته في قمة العشرين التي انطلقت أعمالها في مدينة أوساكا في اليابان.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الذي يرافق الرئيس، صوراً عبر تويتر للقاءات السريعة التي أجراها الرئيس التركي.

وتظهر الصور تبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع نظرائه الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وتمحورت الجلسة الأولى حول "الاقتصاد الرقمي"، ثم شارك زعماء مجموعة العشرين في مأدبة عمل حول "الاقتصاد العالمي" و"التجارة والاستثمار".

وعقب المأدبة من المنتظر أن يعقد الزعماء لقاءات ثنائية، ثم يشاركون في جلسة بعنوان "الابتكار".

وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفاعلية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.

أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن "تمكين المرأة".

يعقبها جلسة بعنوان "القضاء على عدم المساواة - بناء عالم شامل ومستدام"، وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول "تغير المناخ - البيئة والطاقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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