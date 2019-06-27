سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد جندي تركي وإصابة 3 في هجوم على نقطة مراقبة تركية في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين، الخميس، في قصف "متعمد" من مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري بمنطقة خفض التصعيد في إدلب استهدف نقطة مراقبة تركية.
استشهاد جندي تركي وإصابة 3 في هجوم على نقطة مراقبة تركية في إدلب
قوات النظام السوري استهدفت نقاط المراقبة التركية بقذائف صاروخية عدة مرات / AA
27 يونيو 2019

استشهد جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرين، الخميس، في قصف "متعمد" من مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري بمنطقة خفض التصعيد في إدلب استهدف نقطة مراقبة تركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استشهاد الجندي عقب استهداف نقطة المراقبة العاشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا.

وقالت الوزارة إنه تم استدعاء الملحق الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة، وإبلاغه أنه سيتم معاقبة المهاجمين بأقصى شكل، مشيرة إلى إجلاء المصابين من المكان لتلقي العلاج.

وكانت قوات نظام الأسد، استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية، بقذائف صاروخية عدة مرات من بينها في الثامن من الشهر الجاري، و29 أبريل/نيسان و4 و12 مايو/أيار الماضيين.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانا.

وعلى بعد بضعة كيلومترات من النقاط هذه، تتمركز قوات تابعة للنظام وميليشيات مدعومة من إيران.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عن اتفاق في مدينة سوتشي لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه. وكانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي على الرغم من استمرار النظام في خرق الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us