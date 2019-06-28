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مستشار السبسي يقول إن حالة الرئيس مستقرة، وأردوغان يسعى لحل مسألة S-400 مع الولايات المتحدة

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مستشار السبسي يقول إن حالة الرئيس مستقرة

قال مستشار رئيس الجمهورية التونسية إن صحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستقرة، داعياً لعدم الانسياق وراء الشائعات. [TRT عربي]

وكانت الرئاسة قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة. [رويترز]

أردوغان يسعى لحل مسألة S-400 مع الولايات المتحدة

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن مسألة شراء بلاده منظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيتم حلها مع الولايات المتحدة في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. [TRT عربي]

وقال أردوغان إن واشنطن لا يمكنها فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على تلك الخطوة (شراء منظومة S-400) قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. [الأناضول]