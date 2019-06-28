سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يونيو/حزيران 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 يونيو/حزيران 2019
الرئاسة التونيسية قالت إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة / AP
28 يونيو 2019

أهم الأحداث:

مستشار السبسي يقول إن حالة الرئيس مستقرة، وأردوغان يسعى لحل مسألة S-400 مع الولايات المتحدة

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مستشار السبسي يقول إن حالة الرئيس مستقرة

قال مستشار رئيس الجمهورية التونسية إن صحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستقرة، داعياً لعدم الانسياق وراء الشائعات. [TRT عربي]

وكانت الرئاسة قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاماً نُقل إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة. [رويترز]

أردوغان يسعى لحل مسألة S-400 مع الولايات المتحدة

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن مسألة شراء بلاده منظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيتم حلها مع الولايات المتحدة في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. [TRT عربي]

وقال أردوغان إن واشنطن لا يمكنها فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على تلك الخطوة (شراء منظومة S-400) قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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