سياسة
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التحالف يعترف بقتل 1319 مدنياً "بالخطأ" في حربه ضد داعش في سوريا والعراق
قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إن قواته قتلت نحو 1319 مدنياً "عن غير قصد" في غارات استهدفت مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق منذ عام 2014، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام التي تشير إليها تقارير منظمات حقوقية عديدة.
التحالف يعترف بقتل 1319 مدنياً "بالخطأ" في حربه ضد داعش في سوريا والعراق
تقدر "إيروارز" أن أكثر من 8000 مدني قُتلوا في غارات التحالف في سوريا والعراق / AFP
27 يونيو 2019

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أنه قتل "عن غير قصد" ما لا يقل عن 1319 مدنياً في معاركه ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا منذ عام 2014.

وهذا الرقم أقل بكثير من حصيلة القتلى التي تتحدث عنها منظمات غير حكومية رصدت الصراع في البلدين.

وقال التحالف في بيان "التحالف نفذ 34514 غارة بين أغسطس/آب 2014 ونهاية مايو/أيار 2019". مضيفاً أنه خلال هذه الفترة "يُقدّر أن ما لا يقل عن 1319 مدنياً قُتلوا عن غير قصد جراء غارات التحالف".

وقال التحالف، الذي أكد مراراً على أنه يبذل قصارى جهده لتفادي مقتل المدنيين، إنه ما زال يُقيّم 159 تقريراً إضافياً عن الضحايا المدنيين.

وتقدر "إيروارز"، وهي منظمة غير حكومية تراقب الخسائر المدنية من الغارات الجوية في جميع أنحاء العالم، أن أكثر من 8000 مدني قُتلوا في غارات التحالف.

وفي تقرير صدر في أواخر أبريل/نيسان، وجدت منظمة العفو الدولية و"إيروارز" أن غارات التحالف الجوية والمدفعية قتلت أكثر من 1600 مدني في الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لطرد تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الرقة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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