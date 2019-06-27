سياسة
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مهاجم يطلق النار على شخصين ويقتل نفسه قرب مسجد غربي فرنسا
أصيب شخصان في إطلاق عيارات نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غربي فرنسا الخميس. وبدأت الشرطة الفرنسية عملية بحث عن المهاجم، لكنها سرعان ما وجدت سيارته في حي مجاور، وكان المهاجم ملقى بالقرب منها بعد أن أطلق النار على رأسه.
مهاجم يطلق النار على شخصين ويقتل نفسه قرب مسجد غربي فرنسا
 المسلح أطلق النار أثناء مغادرة المصلين المسجد في منطقة بونتانزين بمدينة بريست الفرنسية / AFP
27 يونيو 2019

أطلق مسلح مجهول النار الخميس، أمام مسجد في مدينة بريست شمال غربي فرنسا، وأصاب إماماً وشخصاً آخر، ثم قتل نفسه، وفقاً لما قالته الشرطة الفرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست غربي البلاد، حسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وقال مركز الشرطة "تم نقل الجريحين إلى المستشفى". وأوضحت مصادر قريبة أن الأول أصيب في صدره والثاني في ساقه، والرصاص المستخدم من عيار 9 ملم.

ونقلت الشبكة عن المدعي العام في بريست، جان فيليب ريكابي، قوله إن المسلح أطلق النار أثناء مغادرة المصلين المسجد في منطقة بونتانزين شمالي بريست.

وقال ريكابي إنه لم يتضح ما إذا كان إطلاق النار لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييماً للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست.

وكانت الشرطة الفرنسية قد بدأت عملية بحث، لكنها سرعان ما وجدت سيارة المهاجم في حي مجاور، وكان المهاجم ملقى بالقرب منها بعد أن أطلق النار على رأسه، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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