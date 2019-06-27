سياسة
2 دقيقة قراءة
إمام أوغلو يتسلم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى
تسلم أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، الخميس، وثيقة رئاسة البلدية، من فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الأحد على منافسه بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
إمام أوغلو يتسلم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى
أكرم إمام أوغلو يتسلم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى / AA
27 يونيو 2019

تسلم أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، الخميس، وثيقة رئاسة البلدية، من فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول.

وفاز إمام أوغلو، بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى المُعادة، التي جرت الأحد، بعد حصوله على تأييد 54.21% من أصوات الناخبين، متقدماً على منافسه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي كلمة له خلال حفل استلام الوثيقة، أعرب إمام أوغلو، عن أمله في أن يحمل نجاحه بمنصب رئيس البلدية الخير لسكان المدينة.

وقال إنه سيعمل جاهداً لخدمة المدينة وسكانها، طيلة فترة رئاسته للبلدية، التي ستدوم 5 أعوام.

ورافق إمام أوغلو، إلى فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول، عقيلته ديلك إمام أوغلو، وعدد من نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي".

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، وبأغلبية كبيرة؛ حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us