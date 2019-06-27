تسلم أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، الخميس، وثيقة رئاسة البلدية، من فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول.

وفاز إمام أوغلو، بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى المُعادة، التي جرت الأحد، بعد حصوله على تأييد 54.21% من أصوات الناخبين، متقدماً على منافسه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي كلمة له خلال حفل استلام الوثيقة، أعرب إمام أوغلو، عن أمله في أن يحمل نجاحه بمنصب رئيس البلدية الخير لسكان المدينة.

وقال إنه سيعمل جاهداً لخدمة المدينة وسكانها، طيلة فترة رئاسته للبلدية، التي ستدوم 5 أعوام.

ورافق إمام أوغلو، إلى فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول، عقيلته ديلك إمام أوغلو، وعدد من نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي".

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، وبأغلبية كبيرة؛ حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.