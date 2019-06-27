سياسة
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الأمين العام للناتو: نأمل أن يحرز لقاء أردوغان وترمب تقدماً بمسألة S-400
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه يأمل أن تحقق أنقرة وواشنطن تقدماً ملموساً فيما يتعلق بمسألة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، خلال اجتماع الرئيس التركي بنظيره الأمريكي على هامش قمة العشرين.
الأمين العام للناتو: نأمل أن يحرز لقاء أردوغان وترمب تقدماً بمسألة S-400
ستولتنبرغ أعرب عن أمله في أن يحقق اللقاء بين الرئيسين التركي والأمريكي تقدماً بمسألة منظومة  S-400 الروسية / AA
27 يونيو 2019

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن أمله في أن يحقق اللقاء المزمع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، تقدماً فيما يتعلق بمسألة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

وفي تصريحات صحفية، الخميس، أعقبت اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، قال ستولتنبرغ إن موضوع صفقة S-400 بين تركيا وروسيا لم يُطرح خلال الاجتماع، لكن تمت مناقشته في اللقاءات الثنائية.

وأضاف أنه يرحب بالحوار بين تركيا والولايات المتحدة، وأشار إلى اللقاء المزمع بين أردوغان وترمب على هامش قمة العشرين التي تنعقد في اليابان الجمعة والسبت، معرباً عن أمله في أن يحقق اللقاء تقدماً على صعيد مسألة صفقة S-400.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن اجتماع وزراء دفاع الحلف ناقش الوضع في أفغانستان، وقال إن بعثة الدعم الحازم التابعة للحلف مستمرة في أفغانستان، وسيستمر الناتو في تقديم الدعم المادي لقوات الأمن الأفغانية حتى عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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