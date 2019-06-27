نفى فراس قفراش مستشار رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الخميس، خبر وفاة الأخير مؤكداً استقرار حالته.

وقال قفراش في تدوينة على صفحته في فيسبوك "الرجاء عدم الانسياق وراء الشائعات، حالة الرئيس مستقرة، دعواتكم بالشفاء".

من جانبه، أكّد رئيس الحُكومة التونسية يوسف الشّاهد، أنّ الرئيس السبسي، يتلقى العناية اللازمة من يد "أكثر الإطارات الطبية كفاءة في تونس".

وقال الشّاهد، في تَدوينَة له على صفحته الرّسمية بموقع فيسبوك، "كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حالياً العلاج، بعد إصابته بوعكة صحية".

وتابع "أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية". وأضاف "أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت".

وراجت أخبار صباح الخميس، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المحلية عن وفاة الرئيس السبسي، فيما أكد فراس قفراش في وقت سابق أن "حالة الرئيس حرجة".

وجاء في تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء".

وفي وقت سابق، أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح الخميس، إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

والسبت الماضي غادر السّبسي، المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن قفراش تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

ويقود السبسي 92 عاماً، البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.