سياسة
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الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي في المستشفى إثر وعكة صحية حادة
قال فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن "الحالة الصحية للرئيس حرجة"، وصرحت الرئاسة التونسية في بيان، بأن الرئيس التونسي نُقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.
الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي في المستشفى إثر وعكة صحية حادة
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية حادة / AA
27 يونيو 2019

قال فراس قفراش المستشار الإعلامي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الخميس إن "الحالة الصحية للرئيس حرجة".

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وكانت الرئاسة أعلنت الجمعة الماضية أن الرئيس السبسي أجرى فحوصات طبية إثر وعكة خفيفة بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ويأتي ذلك فيما وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة وقتل رجل أمن في إحداهما، ووقعت العملية الأولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة وأدت إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم عنصر الأمن الذي توفي لاحقاً، ثم استهدفت الثانية مركزاً أمنياً.

والسبسي هو أول رئيس تونسي منتخب "بشكل مباشر" في انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.

ولم يعلن السبسي عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرغم من دعوة حزبه نداء تونس إياه لإعادة الترشح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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