سياسة
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نداء السودان: وفد من قوى التغيير سيتوجه إلى جوبا للقاء رئيس حركة متمردة
أفاد المتحدث باسم تحالف نداء السودان بالداخل خالد بحر، الخميس، بأن وفداً من قوى إعلان الحرية والتغيير، التي يعد نداء السودان أحد مكوناتها، سيتوجه إلى جوبا في جنوب السودان للقاء رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال عبد العزيز الحلو.
نداء السودان: وفد من قوى التغيير سيتوجه إلى جوبا للقاء رئيس حركة متمردة
نداء السودان يقول إن وفداً من قوى إعلان الحرية والتغيير سيتوجه، السبت، إلى جوبا، للقاء رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال / مواقع التواصل
27 يونيو 2019

أعلن تحالف نداء السودان بالداخل، الخميس، أن وفداً من قوى إعلان الحرية والتغيير سيتوجه، السبت، إلى جوبا للقاء رئيس الحركة الشعبية/قطاع الشمال عبد العزيز الحلو.

وقال المتحدث باسم "نداء السودان" بالداخل خالد بحر، في تصريح لوكالة الأناضول، إن قوى إعلان الحرية والتغيير اجتمعت لترتيب زيارة الوفد إلى جوبا وإجراء اللقاء.

وتضم قوى إعلان الحرية والتغيير تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات قوى الإجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي وغيرها من القوى المدنية.‎

وأضاف بحر أن نداء السودان يضع قضية السلام في البلاد أولوية للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن نداء السودان في الداخل بحث في اجتماع له تسمية ممثليه للتوجه إلى جوبا ضمن الوفد.

ويضم تحالف نداء السودان أحزاباً سياسة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني.

ومنذ يونيو/حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية/قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهّد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

وتعاني الحركة الشعبية/قطاع الشمال انقساماً بعد إصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قراراً بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين؛ الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.

ووفق توازنات الحركة، يمثّل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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