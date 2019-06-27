سياسة
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مقتل رجل أمن بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا وسط العاصمة التونسية
أعلنت الداخلية التونسية وفاة رجل أمن، وإصابة 9 أشخاص بينهم 6 من عناصر الأمن بعد تفجير ثانٍ وقع في العاصمة التونسية استهدف مقر مكافحة الإرهاب، نفّذه رجل، بعد هجوم أول نفذته امرأة.
مقتل رجل أمن بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا وسط العاصمة التونسية
حدث التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا وشارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس / AA
27 يونيو 2019

استهدف تفجيران انتحاريان وسط العاصمة التونسية، الخميس، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة 9 بينهم 6 من أفراد الأمن، حسب الداخلية التونسية.

ووقع التفجير الأول على بعد 150 متراً من مبنى السفارة الفرنسية، وسط العاصمة تونس. فيما وقع انفجار ثانٍ أمام مقر مكافحة الإرهاب، نفذه شخص حاول الدخول إلى المقر.

وحسب وكالة الأناضول ووفق شهود العيان، حدث التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا وشارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس.

وقال شاهد عيان إنه رأى إصابة شرطي داخل سيارة الشرطة، جاء ذلك بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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