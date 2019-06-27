سياسة
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أردوغان: مسألة S-400 ستُحل مع الولايات المتحدة في إطار تحالفنا الاستراتيجي
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن مسألة شراء بلاده منظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيتم حلها مع الولايات المتحدة في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أردوغان: مسألة S-400 ستُحل مع الولايات المتحدة في إطار تحالفنا الاستراتيجي
أردوغان يقول إن مسألة S-400 ستُحل مع الولايات المتحدة في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين / AA
27 يونيو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه يظن أن مسألة شراء بلاده منظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيتم حلها مع الولايات المتحدة "في إطار تحالفنا والشراكة الاستراتيجية".

وأضاف أردوغان قبل ساعات من لقاء مقترب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين التي تُعقد في اليابان، إن لقاءه ترمب "سيكون مهماً لإزالة الجمود في علاقاتنا الثنائية وتعزيز تعاوننا".

وتابع "إذا رفضت واشنطن تسليم تركيا مقاتلات F-35 التي دفعنا جزءاً من ثمنها، وفرضت عقوبات علينا، فسنحيل المسألة إلى التحكيم الدولي".

وكان الرئيس التركي وصل، صباح الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية، برفقة زوجته أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، لحضور قمة مجموعة الدول العشرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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