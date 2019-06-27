قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه يظن أن مسألة شراء بلاده منظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيتم حلها مع الولايات المتحدة "في إطار تحالفنا والشراكة الاستراتيجية".

وأضاف أردوغان قبل ساعات من لقاء مقترب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين التي تُعقد في اليابان، إن لقاءه ترمب "سيكون مهماً لإزالة الجمود في علاقاتنا الثنائية وتعزيز تعاوننا".

وتابع "إذا رفضت واشنطن تسليم تركيا مقاتلات F-35 التي دفعنا جزءاً من ثمنها، وفرضت عقوبات علينا، فسنحيل المسألة إلى التحكيم الدولي".

وكان الرئيس التركي وصل، صباح الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية، برفقة زوجته أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، لحضور قمة مجموعة الدول العشرين.