قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجید تخت روانجي إن حكومة بلاده ستتخطى قريباً الحدود المفروضة على تخصيبها لليورانيوم وفقاً لاتفاق 2015 النووي، إن لم تتخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا خطوات عملية في وقت مناسب للحفاظ على الاتفاق "الذي يمر حالياً بمرحلة حرجة".

وقال تختروانجي لمجلس الأمن، الأربعاء، إن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق، ينبغي عليها "قبول المسؤولية كاملة عن أي تبعات محتملة" إن لم تُتخذ خطوات جدية.

وأعلنت إيران، في 17 يونيو/حزيران الجاري، أنها عازمة على تخطي الحدود المقررة بـ300 كيلوغرام لليورانيوم منخفض التخصيب بحلول الخميس، الموافق 27 يونيو/حزيران، ومؤخراً رفعت إنتاجها أربعة أضعاف.

وحثتها بريطانيا وفرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع المجلس، الأربعاء، على التزام الاتفاق النووي "والابتعاد عن أي خطوات تصعيدية".