سياسة
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الرئاسي الليبي يعلن بداية إحباط محاولة الانقلاب بعد السيطرة على مدينة غريان
قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن "تحرير مدينة غريان بداية البشائر لإحباط محاولة الانقلاب بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية على المدينة بالكامل".
الرئاسي الليبي يعلن بداية إحباط محاولة الانقلاب بعد السيطرة على مدينة غريان
قوات الوفاق تستعيد مدينة غريان من قوات حفتر / AFP
27 يونيو 2019

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، بعد سيطرتها على مدينة غريان بالكامل، انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى مدينتَي ترهونة والأصابعة.

جاء ذلك بعد أشهر من سيطرة قوات حفتر على غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، واتخاذها مركزاً لعملياتها العسكرية الجارية جنوبي العاصمة طرابلس.

وحسب وكالة الأناضول، قال مصدر عسكري، إن قوات حفتر انسحبت نحو مدينتي ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) والأصابعة (25 كلم جنوب غرب غريان).

وفي السياق نفسه، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن "تحرير مدينة غريان بداية البشائر؛ لإحباط محاولة الانقلاب التي استهدفت الاستيلاء على السلطة، وإعادة بلادنا لحكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية".

جاء ذلك في بيان نشره المجلس الرئاسي، الأربعاء، وأوضح فيه المجلس أنهم "حققوا بتصميم وإرادة ما أعلنّاه من انتقال قواتنا من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، ودحر المعتدي وستستمر هذه المرحلة إلى أن يتم تطهير كل المناطق من المعتدين".

وفي وقت سابق فجر الأربعاء، قامت قوات الوفاق بهجوم مفاجئ على غريان، واشتبكت مع قوات حفتر وسط المدينة، بمشاركة طيران الوفاق، ما اضطر قوات حفتر إلى الانسحاب والتراجع.

وتعنى هذه السيطرة قطع خط إمداد رئيسي عن قوات حفتر في المحاور المتقدمة للقتال، بخاصة مطار طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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