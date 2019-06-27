وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وكان في استقبال أردوغان في المطار مساعد وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا والسفير التركي في طوكيو مراد مرجان وعدد من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في الزيارة زوجته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والمالية براءت البيرق والدفاع خلوصي أقار ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتنعقد قمة العام الحالي لمجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يناقش زعماء دول مجموعة العشرين في القمة الحالية، مسائل عديدة أهمها، مكافحة الفقر والتنمية والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الالكتروني ومشاكل الطاقة والزراعة ومكافحة الفساد والتغير المناخي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في القمة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية.