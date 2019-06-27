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أردوغان سيبحث الشأن السوري خلال مقابلته مع ترمب وبوتين، وكالامارد وجدت دليلاً موثوقاً يستدعي تحقيقاً مع ولي العهد السعودي.

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أردوغانسيبحثالشأنالسوريخلالمقابلتهمع ترمبوبوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتطرق إلى الشأن السوري خلال لقاءات ثنائية سيعقدها مع نظيريه الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وذلك في مؤتمر صحفي بمطار أسن بوغا، في العاصمة أنقرة، الأربعاء، قبيل مغادرته إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا. [TRTعربي]

وفي رده على ادعاءات حول اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بفرض عقوبات على أنقرة عقب شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، قال أردوغان "لا أعلم في الواقع إذا بدأت بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) بفرض عقوبات على بعضها البعض، ولم أتلقَّ انطباعات من هذا القبيل خلال مباحثاتي مع ترمب". [الأناضول]

كالامارد وجدت دليلاً موثوقاً يستدعي تحقيقاً مع ولي العهد السعودي

قالت مقررة أممية إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تمت بموافقة مسؤولين سعوديين، واستخدم القتلة وسائل الدولة لتنفيذ جريمتهم. [TRT عربي]

ولفتت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، خلال جلسته الـ41، المنعقدة بمقره بمدينة جنيف السويسرية، إلى أنها "وجدت دليلاً موثوقاً يستدعي تحقيقاً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". [الأناضول]