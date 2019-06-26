أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحرَي إيجة والمتوسط.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار ونظيره اليوناني أعربا عن امتنانهما من الاجتماعات التي جرت مؤخراً بين وفدي وزارتيهما في أثينا وأنقرة، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحري إيجة والمتوسط.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار تلك الاجتماعات في إطار سياسة حسن الجوار، فيما أكد أقار لنظيره اليوناني، ضرورة حل المشاكل القائمة في إيجة والمتوسط، استناداً إلى مبدأ حسن الجوار والسلام والصداقة ورعاية القوانين الدولية.