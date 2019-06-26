سياسة
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أقار: أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في المتوسط وإيجة
قال وزير الدفاع التركي، خلال لقائه نظيره اليوناني، الأربعاء، إن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحرَي إيجة والمتوسط، وأكد ضرورة حل المشاكل القائمة في إيجة والمتوسط، استناداً إلى مبدأ حسن الجوار.
أقار: أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في المتوسط وإيجة
أقار: يجب حل المشاكل القائمة في إيجة والمتوسط استناداً إلى مبدأ حسن الجوار ورعاية القوانين الدولية / AA
26 يونيو 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحرَي إيجة والمتوسط.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار ونظيره اليوناني أعربا عن امتنانهما من الاجتماعات التي جرت مؤخراً بين وفدي وزارتيهما في أثينا وأنقرة، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحري إيجة والمتوسط.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار تلك الاجتماعات في إطار سياسة حسن الجوار، فيما أكد أقار لنظيره اليوناني، ضرورة حل المشاكل القائمة في إيجة والمتوسط، استناداً إلى مبدأ حسن الجوار والسلام والصداقة ورعاية القوانين الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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