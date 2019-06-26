علّق زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، على مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة" في البحرين، قائلاً إن المؤتمر الذي يعدّ جزءاً من "صفقة القرن" يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار.

وقدّم جنبلاط، في تغريدة، مقارنة بين التصرف العربي اليوم، وتصرّف الدولة العثمانية قائلاً "في عهد السلطان عبد الحميد (الثاني) طلب هرتزل شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها، فرفض السلطان".

وأضاف "اليوم في البحرين سيطلب جاريد كوشنر حفيد هرتزل من العرب بيع فلسطين، لنقل أهلها إلى الأردن وإلى سيناء وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى الشتات. فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟".

ويستمر مؤتمر المنامة الذي يترأسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى الأربعاء، في غياب لبنان، ويشهد مشاركة عربية رسمية محدودة ذات تمثيل منخفض، من البحرين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب والأردن.

وسبق المؤتمر نشرُ البيت الأبيض، السبت، رسمياً لتفاصيل الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماه بـ"صفقة القرن"، وتحدّث عن تخصيص حصص مالية لفلسطين ودول عربية، على أن تكون بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة وغزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليار دولار في مصر، و7.4 مليار دولار في الأردن، و6.3 مليار في لبنان.