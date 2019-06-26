سياسة
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مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطلب فتح تحقيق حول الانتهاكات بحق الروهينغيا
اتخذت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش، وفقاً لما أوضحته في بيانها.
مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطلب فتح تحقيق حول الانتهاكات بحق الروهينغيا
تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان / AP
26 يونيو 2019

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، إنها اتخذت خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأضافت المدعية، في بيان لها، أنها ستقدم طلباً للحصول على تصريح لفتح تحقيق في القضية، علماً أنه تم فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر/أيلول 2018.

ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فقد قررت المحكمة بالفعل أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنغلاديش عضو في المحكمة، بحسب البيان ذاته.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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