قالت سلطنة عمان الأربعاء، إنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في فلسطين.

ووَفْق تغريدة للخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي بتويتر، سيتوجه وفد من الوزارة إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وأوضحت أن ذلك القرار يأتي "استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني". ولم توضح الخارجية العمانية مستوى وجودها الدبلوماسي في فلسطين.

ويتزامن إعلان السلطنة مع اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة الذي يطرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في البحرين.

وفي الأشهر الأخيرة قالت سلطنة عمان إنها تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحلّ القضية الفلسطينية.

واستضافت مسقط في أكتوبر/تشرين الأول 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعُمان، الذي التقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، بخلاف استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء منفصل آنذاك.