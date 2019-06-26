بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الأربعاء، عقد اجتماعات في العاصمة الهندية نيودلهي وسط تصاعد حدّة التوتر بشأن التجارة والتعريفات الجمركية التي عقّدت العلاقات بين الشريكين.

ووصل بومبيو إلى نيودلهي الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، بعد زيارة شملت كلّاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان، بهدف بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

وتُعَدّ زيارته أول مشاركة رفيعة المستوى بين البلدين منذ إعادة انتخاب مودي رئيس وزراء للهند الشهر الماضي، وتصف كلتا الدولتين الأخرى بالشريك الاستراتيجي، على الرغم من التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بعض السلع الهندية.

وتمثّل زيارة بومبيو فرصة مهمَّة للجانبين للمضيّ قدماً في العلاقات الخاصة والمصلحة المشتركة، بما في ذلك القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية.