سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2019
الحكومة البريطانية تحظر بيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف  / AA
26 يونيو 2019

أهم الأحداث:

لندن تحظر بيع أسلحة جديدة للرياض، وترمب يقول إن أي هجوم إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابَل برد ساحق.

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لندن تحظر بيع أسلحة جديدة للرياض و"التحالف"

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح لها، وقالت في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف". [TRT عربي]

وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير". [الأناضول]

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قضت، الأسبوع الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، واستُخدمت في الحرب على اليمن، وعزَت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن. [TRT عربي]

    ترمب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابَل برد ساحق

    هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بالهجوم على أي من المصالح الأمريكية، وقال في تغريدة عبر تويتر إن "أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وفي بعض المناطق، فإن كاسحة ستعني الإبادة". [TRT عربي]

    وفي تغريدة منفصلة، أضاف الرئيس الأمريكي أن "رد إيران اليوم جاهل ومهين، ويعكس انعدام إدراكهم للواقع"، وتابع قائلاً إن "القيادة الإيرانية تنفق الأموال لدعم الإرهاب، بينما الشعب الإيراني يعيش في معاناة"، وأشار إلى أن "بلاده لم تنسَ العبوات والقنابل الإيرانية التي قتلت ألفي أمريكي وجرحت كثيرين". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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