أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء، مقتل اثنين من جنود في أفغانستان، غداة زيارة سريعة أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعاصمة الأفغانية كابل في إطار جولة آسيوية.

وحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال الجيش الأمريكي إن اثنين من جنوده قُتلا في أفغانستان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحسب الوكالة، كان بومبيو أعرب الثلاثاء من أفغانستان، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام قبل حلول سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك خلال أول زيارة له إلى كابول منذ بدأت واشنطن محادثات السلام مع الحركة المسلَّحة العام الماضي.

وكان بومبيو التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني والجنرال سكوت ميلر الذي يقود بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وجهود الحرب الأمريكية في ذلك البلد، وعدداً من كبار المسؤولين الأفغان، خلال زيارته غير المعلنة التي استغرقت يوماً واحداً.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي بدأت الولايات المتحدة جهوداً جديدة للتفاوض مع طالبان لإنهاء أطول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة.