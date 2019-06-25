سياسة
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ترمب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابَل برد ساحق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بلاده ستواجه إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بالهجوم على أي من المصالح الأمريكية، وأضاف أن "رد إيران اليوم جاهل ومهين، ويعكس انعدام إدراكهم للواقع".
ترمب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابَل برد ساحق
ترمب: أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابَل بقوة كبيرة وكاسحة / Reuters
25 يونيو 2019

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بالهجوم على أي من المصالح الأمريكية.

وقال ترمب في تغريدة عبر تويتر إن "أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وفي بعض المناطق، فإن كاسحة ستعني الإبادة".

وفي تغريدة منفصلة، أضاف الرئيس الأمريكي أن "رد إيران اليوم جاهل ومهين، ويعكس انعدام إدراكهم للواقع"، وتابع قائلاً إن "القيادة الإيرانية تنفق الأموال لدعم الإرهاب، بينما الشعب الإيراني يعيش في معاناة".

وأشار إلى أن "بلاده لم تنسَ العبوات والقنابل الإيرانية التي قتلت ألفي أمريكي وجرحت الكثير".

وأعلن ترمب فرض عقوبات مالية على خامنئي، ومساعديه، الإثنين، في إطار الرد على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز الخميس الماضي.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفّضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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