أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاريد كوشنر، الثلاثاء من البحرين، أبرز البنود المتعلقة بالجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن“.

وبدأت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية، الذي سيستمر حتى الأربعاء، تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام“، وذلك في أوّل إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ“صفقة القرن“.

واعتبر كوشنر أن الاقتصاد “شرط مسبق ضروري.. والشق الاقتصادي مهم جداً من أجل الحل السياسي“، مؤكداً أن “الاقتصاد الجيد للشعب الفلسطيني ليس مستحيلاً“، وقال “الحل في المنطقة يجب أن يشمل احترام الشعب الفلسطيني وكرامته“.

وخاطب الشعب الفلسطيني بالقول “على الرغم من أنه تم التعامل معكم بطريقة صعبة سابقاً فإن الرئيس ترمب لن يتخلى عنكم“.

وتوجه كوشنر إلى الفلسطينيين الذين يقاطعون الورشة رافضين الحديث في الاقتصاد قبل السياسة بالقول بأن “الولايات المتحدة لم تتخلَّ عنكم“، معتبراً أنّ الخطة الأمريكية لتحقيق السلام هي “فرصة القرن“، وليست “صفقة القرن” على حد تعبيره.

ورأى أن الهدف من وراء هذه الخطة تحسين معيشة الناس وتوفير فرص عمل في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة لفلسطين، متحدثاً عن مليون فرصة عمل وتخفيض لنسب البطالة.

وقال كوشنر إن “القيادات الفلسطينية كانت دائماً تلقي باللوم على إسرائيل لتبرير مشاكلها لذلك قررنا تعزيز الحوكمة“، وزعم أن بعض رجال الأعمال الفلسطينيين رغبوا في الحضور لكن السلطة منعتهم.

ورأى كوشنر أن “خلق بيئة متكاملة من الأعمال والصناعات سيساعد الشعب الفلسطيني“.

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها للمؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء؛ ودعت لمقاطعته.

و“صفقة القرن“، خطة سلام أعدتها إدارة ترمب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.