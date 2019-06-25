سياسة
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بريطانيا: لن نوافق على أي طلب أمريكي بالمشاركة في حرب ضد إيران
قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إن بلاده تنظر في أي طلب تتقدم به الولايات المتحدة الأمريكية بعناية، لكنه استبعد أن توافق على أي تحركات للدخول في حرب.
بريطانيا: لن نوافق على أي طلب أمريكي بالمشاركة في حرب ضد إيران
جيرمي هنت: بريطانيا قلقة للغاية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ومخاطر اندلاع حرب / AFP Archive
25 يونيو 2019

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها لن توافق على أي طلب أمريكي يدعوها للمشاركة في حرب ضد إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، في كلمة أمام البرلمان، إن "الولايات المتحدة حليفنا الأقرب، ونحن نتحدث إليها طوال الوقت، وننظر في أي طلب يتقدمون به إلينا بعناية، لكن لا يمكنني أن أتصور أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب".

وأضاف "قمنا بجهود جدية لنزع فتيل التوتر، ونشدد على ضرورة تمسك إيران بالاتفاق النووي".

وتابع "وزارة الخارجية قلقة للغاية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ومخاطر اندلاع حرب بشكل عارض، في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس، طائرة أمريكية مسيّرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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