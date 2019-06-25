تظاهر المئات من الطلاب والعمال في عدد من الشركات والمؤسسات في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، لتأكيد مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن مئات الطلاب في جامعة السودان العالمية، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني الجامعة في شارع "عبيد ختم" أحد الشوارع الرئيسية شرقي الخرطوم، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف الشهود أن الوقفة الاحتجاجية للطلاب شارك فيها عدد من أساتذة الجامعة، وانضم إليهم عدد من المارة في الشارع، ما أدى إلى حدوث ازدحام مروري وتعطل حركة السير في الشارع.

ورفع الطلاب شعارات تطالب بمدنية الدولة، ومحاكمة مرتكبي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين إن العاملين وموظفي عدد من الشركات نفذوا وقفات احتجاجية أمام شركاتهم، وأضاف أن "الوقفات الاحتجاجية نظمت للتنديد بمرتكبي مجزرة فض الاعتصام".

ونشر التجمع صوراً لعشرات العاملين في هذه الشركات وهم يرفعون شعارات "حرية.. سلام.. وعدالة" و"العدالة الدولية للمجزرة".

وفي وقت لاحق، أعلن التجمع أن قوة تابعة للشرطة قامت باقتحام المعمل القومي الحكومي، لفض وقفة احتجاجية نظمها كوادر المعمل، والموظفين للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف في بيان "ندين هذا العمل الهمجي السافر، ونحذر من مغبّة تدمير مقدرات البلاد وانتهاك حرمات الشعب بكسر ما هو محروس بالقيم النبيلة والسلوك المتسامح".