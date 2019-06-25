سياسة
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البيت الأبيض: ترمب وأردوغان سيبحثان العلاقات الثنائية في قمة العشرين
صرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة العشرين التي ستُعقد يومي 28 و29 من الشهر الجاري، موضحاً أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية بين بلديهما.
البيت الأبيض: ترمب وأردوغان سيبحثان العلاقات الثنائية في قمة العشرين
مسؤول في البيت الأبيض يقول إن ترمب وأردوغان يُتوقع أن يلتقيا على هامش قمة العشرين نهاية الشهر الجاري / Getty Images
25 يونيو 2019

أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري في اليابان.

وأوضح المسؤول، في تصريح صحفي، أن ترمب سيبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وذكر أن جدول أعمال ترمب في القمة يتضمن لقاءات مع زعماء 8 دول، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن ترمب سيلتقي نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيسي الوزراء الياباني شينزو آبي والهندي ناريندرا مودي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء سويسرا سكوت موريسون.

ومن المنتظر أن تكون مسألة شراء تركيا منظومة S-400 الروسية، حاضرة بقوة في لقاء أردوغان وترامب.

يُشار إلى أن قمة مجموعة العشرين ستنطلق في 28 يونيو/حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية، وتستمر حتى مساء اليوم التالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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