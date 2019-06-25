قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل هاجمت مئات المرات أهدافاً إيرانية في سوريا، لمنعها من التموضع عسكرياً في سوريا، وستواصل هذه الهجمات.

وقال في افتتاحه القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية "كما تعلمون فإن إسرائيل تحرّكت مئات المرات لمنع إيران من التموضع عسكرياً في سوريا في الوقت الذي دعت فيه علناً وصراحة لتدميرنا".

وأضاف نتنياهو "لقد تحركنا مئات المرات لمنع إيران من تزويد حزب الله بالأسلحة أو إنشاء جبهة ثانية في الشمال ضدنا من مرتفعات الجولان".

وتابع نتنياهو "ستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي جيراننا كمنصة لمهاجمتنا، وسترد إسرائيل بقوة على أي هجمات من هذا القبيل".

وتنعقد القمة الثلاثية بمشاركة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف.

وقال نتنياهو "أعتقد في وجود أسس واسعة للتعاون بين ثلاثتنا، أكثر مما يعتقد كثيرون... هذه القمة تمثل فرصة حقيقية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقتنا بخاصة في سوريا".

وأضاف "علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مراتب عليا تحت قيادة الرئيس ترامب، وبالمثل فإن إسرائيل ممتنة أن صداقتنا مع روسيا أصبحت أقوى من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة ".

وفي هذا الصدد شكر نتنياهو الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين على آلية العمل المشتركة الخاصة بـ"منع الاشتباك في سوريا، والتي تساعد على التأكد أنه بينما ندافع عن أنفسنا فإننا لا نضع القوات الروسية في خطر".