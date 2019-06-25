سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2019
وقع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومساعديه بعقوبات مالية إضافية / Reuters
25 يونيو 2019

أهم الأحداث:

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قادة إيرانيين، وجاوش أوغلو يؤكد قرب موعد تسليم منظومة S-400 لتركيا.

الجديد على TRT عربي:

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    عقوبات أمريكية جديدة على إيران

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، أنه وقع أمراً تنفيذياً يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، ومساعديه بعقوبات مالية إضافية، ما يزيد من الضغوط على طهران، وقال إن العقوبات ستمنع خامنئي من الوصول إلى الموارد المالية، مضيفاً أن "المرشد الأعلى مسؤول عن سلوك إيران العدائي". [TRT عربي]

    وأوضح أن "العقوبات الجديدة تحرم المرشد الأعلى الإيراني من الوسائل المالية"، مشيراً إلى أن "العقوبات الجديدة على إيران تأتي رداً على إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار". [الأناضول]

    من جهة أخرى، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران تطال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، و8 من قادة الحرس الثوري، واعتبر أن العقوبات تهدف إلى الحد من تمويل إيران لـ"الإرهاب". [TRTعربي]

    جاوش أوغلو: موعد تسليم منظومة S-400 لتركيا اقترب

      أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، أن بلاده اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 على الرغم من تلويح الولايات المتحدة بالعقوبات، مضيفاً أن "الصفقة المُبرَمة مع روسيا وصلت إلى مرحلة الحديث عن موعد التسليم، وتركيا دولة مستقلة". [TRT عربي]

      جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي ريشارد سيزيبيرا في العاصمة أنقرة. وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات الأمريكية حيال مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35 تُعَدّ غير قانونية. [الأناضول]

      وتركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع مقاتلات F-35، إذ دفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في 5 أبريل/نيسان الماضي، إن بلاده تسلّمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز F-35، وإنها بانتظار تسلُّم الرابعة قريباً. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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