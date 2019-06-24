سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني وقادة من الحرس الثوري
قال وزير الخزانة الأمريكي، الإثنين، إن بلاده ستفرض عقوبات تطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فضلاً عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري، للحد من تمويل إيران لـ"الإرهاب" حسب قوله.
واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني وقادة من الحرس الثوري
العقوبات الجديدة تطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ومن المتوقع تطبيقها الأسبوع الجاري / AA
24 يونيو 2019

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران تطال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، و8 من قادة الحرس الثوري، واعتبر أن العقوبات تهدف إلى الحد من تمويل إيران لـ"الإرهاب".

وقال منوتشين، خلال مؤتمر صحفي، إن "استهداف الطائرة (الأمريكية) المسيرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملاً متعمداً"، وأضاف "نفرض عقوبات عادة في أعقاب معلومات استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها".

وأشار وزير الخزانة إلى أن "بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة"، وتابع "العقوبات الجديدة تطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والمتوقع تطبيقها ضده هذا الأسبوع".

وأوضح أن "العقوبات الجديدة تشمل 8 من قادة الحرس الثوري"، من دون تفاصيل إضافية حول هوياتهم.

بدورها، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بياناً، على موقعها الإلكتروني، كشفت خلاله عن هوية المستهدفين بالعقوبات، وذكر البيان أن الثمانية الذين شملتهم العقوبات الأمريكية الجديدة هم قادة سلاح البحرية، والجو والقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني.

وأرجعت الوزارة اختيارها لهؤلاء الأشخاص تحديداً إلى ارتباطهم الوثيق بممارسات إيران في المناطق المجاورة للخليج ومضيق هرمز.

وتضم لائحة المستهدفين بالعقوبات قائد سلاح البحرية علي رضا تانجسيري، وقائد سلاح الجو أمير علي هاجيزاده، وقائد القوات البرية محمد باكبور.

كما شملت العقوبات رؤساء وحدات البحرية الخمس بالحرس الثوري الإيراني وهم عباس غلام شاهي، ورمضان زيراهي، ويد الله بدين، ومنصور رافانكار، وعلي أوزماي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه وقع على أمر تنفيذي يستهدف المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ومساعديه بعقوبات مالية.

تأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للسعودية ولاحقاً إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ لا سيما الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us