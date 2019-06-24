أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران تطال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، و8 من قادة الحرس الثوري، واعتبر أن العقوبات تهدف إلى الحد من تمويل إيران لـ"الإرهاب".

وقال منوتشين، خلال مؤتمر صحفي، إن "استهداف الطائرة (الأمريكية) المسيرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملاً متعمداً"، وأضاف "نفرض عقوبات عادة في أعقاب معلومات استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها".

وأشار وزير الخزانة إلى أن "بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة"، وتابع "العقوبات الجديدة تطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والمتوقع تطبيقها ضده هذا الأسبوع".

وأوضح أن "العقوبات الجديدة تشمل 8 من قادة الحرس الثوري"، من دون تفاصيل إضافية حول هوياتهم.

بدورها، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بياناً، على موقعها الإلكتروني، كشفت خلاله عن هوية المستهدفين بالعقوبات، وذكر البيان أن الثمانية الذين شملتهم العقوبات الأمريكية الجديدة هم قادة سلاح البحرية، والجو والقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني.

وأرجعت الوزارة اختيارها لهؤلاء الأشخاص تحديداً إلى ارتباطهم الوثيق بممارسات إيران في المناطق المجاورة للخليج ومضيق هرمز.

وتضم لائحة المستهدفين بالعقوبات قائد سلاح البحرية علي رضا تانجسيري، وقائد سلاح الجو أمير علي هاجيزاده، وقائد القوات البرية محمد باكبور.

كما شملت العقوبات رؤساء وحدات البحرية الخمس بالحرس الثوري الإيراني وهم عباس غلام شاهي، ورمضان زيراهي، ويد الله بدين، ومنصور رافانكار، وعلي أوزماي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه وقع على أمر تنفيذي يستهدف المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ومساعديه بعقوبات مالية.

تأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للسعودية ولاحقاً إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ لا سيما الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيّرة.