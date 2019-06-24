أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، أنه وقع أمراً تنفيذياً يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، ومساعديه بعقوبات مالية إضافية، ما يزيد من الضغوط على طهران.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن العقوبات ستمنع خامنئي من الوصول إلى الموارد المالية، مضيفاً أن "المرشد الأعلى مسؤول عن سلوك إيران العدائي".

وأوضح أن "العقوبات الجديدة تحرم المرشد الأعلى الإيراني من الوسائل المالية"، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف ترمب "لا نسعى إلى نزاع مع إيران لكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، واصفاً الاتفاق السابق مع إيران بأنه "كارثي".

وأشار إلى أن "العقوبات الجديدة على إيران تأتي رداً على إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار".

وتابع "تحلّينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل"، موضحاً أن واشنطن "لا تسعى لنزاع مع إيران أو أي دول أخرى وتتطلع للوصول إلى اتفاق".

وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للسعودية ولاحقاً إلى الإمارات، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.