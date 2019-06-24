سياسة
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البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي الداخلية والدفاع والعدل
صادق البرلمان العراقي على تعيين مرشحي مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل، فيما رفض منح ثقته لمرشحة منصب وزير التربية، بعد فشله طيلة الفترة الماضية في تمرير تكملة المجموعة الوزارية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة.
البرلمان العراقي يمنح الثقة لمرشحي الداخلية والدفاع والعدل
شهدت جلسة البرلمان العراقي أداء وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليمين الدستورية / Reuters
24 يونيو 2019

صادق البرلمان العراقي، الإثنين، على تعيين نجاح حسن الشمري وزيراً للدفاع، وياسين الياسري وزيراً للداخلية، وفاروق شواني وزيراً للعدل، فيما رفض منح ثقته لسفانة الحمداني وزيرة للتربية.

وشهدت الجلسة أداء وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليمين الدستورية، ليتسلموا مهام مناصبهم رسمياً.

وتسلم الياسري وزير الداخلية الجديد مناصب قيادية مهمة في الدولة، بينها: مدير جنسية واسط ومدير جنسية المثنى ومدير الجنسية العامة مرتين، وحالياً مستشار وزير الداخلية. ويحظى الياسري ذو التوجهات الليبرالية بدعم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم المعارض.

أما الشمري، وزير الدفاع الجديد، فقد شغل منصب آمر لواء العمليات الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من 2004-2007، كما شغل من قبل منصب آمر فوج قوات خاصة. ويحظى الشمري بدعم ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

بينما شغل شواني وزير العدل الجديد، مناصب عدة منها رئاسة محكمة استئناف ذي قار والأنبار وكركوك، وكان يشغل منصب قاضٍ في رئاسة محكمة استئناف كركوك من 2003 حتى اليوم. وشواني مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وبهذه الخطوة، يكون مجلس النواب منح الثقة لثلاثة مرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بعد فشله طيلة الفترة الماضية، في تمرير تكملة المجموعة الوزارية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة، فضلاً عن عدم إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان من قبل رئيس الوزراء.

مصدر:AA
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