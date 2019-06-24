قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إنه لا حاجة لوجود بلاده في منطقة الخليج، لا سيما أنها باتت أكبر منتج للطاقة في العالم.

وأبدى ترمب، في سلسلة تغريدات على تويتر، استياءه مما سمّاه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية (في مضيق هرمز) دون مقابل لسنوات"، مطالباً دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان "بحماية سفنها بنفسها".

وأضاف أن "الصين تحصل على 91% من وارداتها النفطية واليابان على 62% منها عبر المضيق (هرمز)، وكذلك الأمر بالنسبة لعديد من الدول الأخرى".

وتابع متسائلاً "لماذا نحمي المسارات البحرية من أجل الدول الأخرى بدون مقابل. يتعين على جميع هذه الدول أن تحمي سفنها بنفسها على طول هذه الرحلة التي طالما كانت خطيرة".

وأشار ترمب إلى أن بلاده هي الأولى عالمياً في إنتاج الطاقة وأنها لا تحتاج إلى الوجود في منطقة الخليج.

وقال "نحن لسنا بحاجة إلى أن نتواجد هناك، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم".

وفي ما يخص إيران، قال ترمب إن "طلبنا من إيران بسيط جداً وهو ألا تمتلك أسلحة نووية وأن تكف عن رعاية الإرهاب".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم في 2015، إثر انسحاب واشنطن منه.